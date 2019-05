Ajankohtaista

Maistelimme 12 ketsuppia – yllättäjä pesi klassikot: "Tämä on hyvä!"

Ketsuppi on kotien perustuote, ja moni valitsee aina saman, luotetun merkin. Kauppojen hyllyillä ketsuppikategoriassa on kuitenkin runsaasti erilaisia vaihtoehtoja. Uutuusketsuppeja tulee myös aika ajoin.Uusissa tuotteissa on erikoisempiakin makuja. Esimerkiksi Meira on tuonut tänä vuonna markkinoille juuresketsupit, joiden lupauksina on vastata suosituksiin kasvisten lisäämisestä sekä suolan ja sokerin vähentämisestä ruokavaliossa. Lähes kaikilla merkeillä on perustuotteiden rinnalla myös vähemmän sokeria sisältäviä vaihtoehtoja.Muista erikoismaustetuista ketsupeista löytyy muun muassa chilillä ja mustapippurilla ryyditettyjä tuotteita.Ilta-Sanomien viiden hengen raati maisteli ja pisteytti 12 marketeista saatavaa ketsuppia. Perusketsupit ja maustetut ketsupit arvosteltiin omina ryhminään.Raati maisteli ketsuppeja tietämättä niiden merkkiä. Testissä keskityttiin arvioimaan tuotteiden makua. Pisteitä annettiin välillä 1–10, kymmenen pisteen edustaessa todella hyvänmakuista tuotetta. Pisteistä laskettiin keskiarvo.Ketsuppia käytetään yleensä kerrallaan suhteellisen pieniä määriä. Jos kulutusta on kuitenkin säännöllisesti reilummin, ketsuppien ravintosisällöillä voi olla merkitystä. Vertailtaessa tuotteiden energiamääriä sekä sokeri- ja suolapitoisuutta, isojakin eroja löytyi.Testituotteista eniten suolaa sisälsi makunsa puolesta korkeimmat pisteet saanut Heinz tomaattiketsuppi Hot chilli (3,1 g/100 g). Vähiten suolaa (1,3 g/100 g) oli Meiran juuresketsupeissa. Suurimmassa osassa tuotteista suolaa oli keskimäärin noin 2 g/100 g.Selkeästi eniten sokereita oli Lidlin Kania Bio-ketsupissa (24,5 g/100 g). Useissa testituotteissa sokereiden määrä oli kuitenkin lähes samoissa lukemissa, hieman alle tai hieman yli 20 g/100 g.Maustetuista ketsupeista ja myös kaikista testissä olleista tuotteista eniten pisteitä sai Heinz tomaattiketsuppi Hot chilli. Sen makua kiiteltiin. Tuote oli myös ainoa, joka sai keneltäkään raatilaiselta täydet 10 pistettä. Se maistui pienestä potkusta pitäville.– Mukava yllätys! Maukas ja tulinen, makutestin voittanutta tuotetta kuvailtiin.– Jos pitää potkusta, tämä on hyvä, raatilainen kommentoi.Klassikkotuotteet, Heinzin ja Felizin perusketsupit, nousivat testissä kärkisijoille. Raatilaiset kehuivat lisäksi Felixin mustapippuriketsuppia ja Meiran porkkana-punajuuriketsuppia.– Tämä sopii sairaan hyvin makkaralle, yksi kommentti Felixin mustapippuriketsupista kuului.– Tomaattinen, ei etikkainen, tämä on hyvä, Meiran tuotetta arvioitiin.Laadukkaista tomaattimurskistaan tunnetun Muttin ketsuppi ei sen sijaan saanut suurta ylistystä. Meiran inkiväärillä maustettu ketsuppi sai samat pisteet kuin Muttin tuote.Testin parhaimmat pisteet saanut tuote oli kallein (3,39 euroa/570 g). Edullisin oli X-tra tomaattiketsuppi kilon pakkauksessa (0,95 euroa).