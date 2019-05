Ajankohtaista

Ihanat jälkkäriherkut, jotka voi tehdä nopeasti pienessä mökkikeittiössäkin









Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helpot ja nopeat hilloleivokset (16 kpl)





Valmistusohjeet

Nosta torttutaikinalevyt sulamaan leivinpaperin päälle noin puoli tuntia ennen paistamista. Leikkaa jokainen torttutaikinalevy neljäksi kolmioksi. Laita kolmiot kahdelle uunipellille leivinpaperien päälle. Riko kananmuna kuppiin ja sekoita haarukalla. Voitele taikinakolmiot kananmunalla ja ripottele päälle mantelilastuja, raesokeria tai pähkinärouhetta. Paista taikinakolmiot 200 asteessa noin 10-15 minuutin ajan, kunnes ne ovat saaneet kauniin värin ja kypsyneet sisältä. Anna niiden jäähtyä ennen täyttämistä. Halkaise paistetut leivokset kahteen osaan. Vaahdota kerma ja makeuta sokerilla. Levitä alaosan päälle hilloa ja pursota sen päälle kermavaahtoa. Nosta yläosa kermavaahdon päälle ja viimeistele valmiit leivonnaiset tomusokerilla.