Hannan litistetyt uuniperunat on mahtavan maukas ruoka – ohje on todella helppo

”Maistuu tenavillekin”

Litistetyt uuniperunat ja feta-jogurttikastike

Valmistusohjeet

Pese perunat huolella ja keitä ne suolalla maustetussa vedessä kypsiksi. Siirrä uunivuokaan ja litistä haarukalla perunat hajalle. Lorauta päälle oliiviöljyä ja paista 250 asteessa noin 10–15 minuuttia tai kunnes perunat ovat saaneet väriä ja rapeutta. Tee feta-jogurttikastike. Sekoita jogurtin joukkoon murusteltu feta, hienonnetut yrtit ja sitruunan mehu. Mausta suolalla ja mustapippurilla. Levitä kastike paistetuille litistetyille perunoille ja raasta päälle sitruunan kuorta. Tarjoile heti.