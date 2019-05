Ajankohtaista

Ruokamyrkytysten yleisin riskitekijä yllättää – kotikeittiössä se on usein muu kuin ruoka itse

Vältä näitä viittä virhettä, niin minimoit ruokamyrkytyksen riskin kotikeittiössä

Pesemättömät kasvikset. Yllättävää kyllä, yleisin syy ruokamyrkytykseen on kasvikunnan tuotteissa. Alkuperämaasta riippumatta kasvikset tulee pestä huolellisesti. Jos olet raskaana tai vastustuskykysi on muuten heikentynyt, kuumenna pakastevihannekset ennen käyttöä. Likaiset kädet. Pese kätesi aina ennen ruoanlaittoa sekä sen aikana. Poista myös mahdolliset korut ja muut bakteeripesäkkeet. Raaka liha. Lihan valmistamisessa tulee olla erityisen huolellinen ja viimeistä käyttöpäivää tulee ehdottomasti noudattaa. Minimoit ruokamyrkytyksen riskin paistamalla lihan mahdollisimman kypsäksi. Jos kuitenkin haluat nauttia naudanlihapihvisi mediumina tai lohesi graavina, ole tarkka lämpötiloista niin paisto-, viilennys- kuin säilytysvaiheessa. Yhteiset leikkuuvälineet. Pilko vihannekset ja liha erikseen omilla välineillä, etteivät ainesten bakteerit pääse sekoittumaan. Yhteinen leikkuulauta tai veitsi on yksi yleisimmistä ruokamyrkytyksen aiheuttajista. Huoneenlämpö. Älä jätä valmista ruokaa keittiöntasolle lojumaan, vaan viilennä se mahdollisimman nopeasti. Seisovan buffetin tai salaattibaarin antimet ovat kauppiaan vastuulla, mutta voit välttyä riskeiltä valikoimalla noutopöydän, jossa ainekset näyttävät tuoreilta, niitä säilytetään sopivassa lämpötilassa ja ruoka on peitetty pisarasuojalla.

