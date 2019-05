Pullahiiren mahtavan voileipäkakun ohje kannattaa ottaa talteen – nopeampi valmistaa kuin perinteinen

Ajankohtaista

Hyydytetty kinkkuvoileipäkakku

Valmistusohjeet

Leikkaa leipäsiivuista ohuelti reunat pois. Laita leivät leikkuuterällä varustettuun monitoimikoneeseen. Murusta leivät koneella hienoksi muruksi. Lisää joukkoon kaksi ruokalusikallista maustamatonta tuorejuustoa. Sekoita massa sekaisin. Voitele kevyesti öljyllä noin 22 senttimetrisen irtopohjavuoan reunus. Laita reunus suoraan tarjoiluastialle ja painele leipämuru vuoan sisään tasaiseksi kerrokseksi. Valmista täyte laittamalla liivatelehdet likoon kylmään veteen. Mittaa leikkuuterällä varustettuun monitoimikoneeseen kinkkusiivut, suolakurkut sekä loput maustamattomat tuorejuustot. Pyöräytä massa kunnolla sekaisin, jotta massasta tulee tasaista. Mittaa toiseen kulhoon ruohosipulituorejuusto sekä ranskankerma. Vatkaa ne hyvin sekaisin. Kuumenna lihaliemi kiehuvaksi ja sulata liotetut liivatteet nesteeseen. Anna liivatenesteen jäähtyä muutaman minuutin ajan, seosta sekoitellen. Kaada hieman jäähtynyt liivateseos ruohosipulituorejuusto-ranskankermaseokseen koko ajan sekoittaen. Yhdistä ruohosipulituorejuustoseos ja kinkkuseos keskenään. Mausta mustapippurilla. Sekoita tasaiseksi ja kaada täytemassa pohjan päälle. Tasoita pinta. Nosta kakku jääkaappiin hyvin suojattuna ja anna hyytyä vähintään neljän tunnin ajan, mielellään yön yli. Nosta reunus pois kakun ympäriltä. Leikkaa salaatista multainen kanta pois, mutta jätä suojamuovit salaatin ympärille. Pese salaatti huolellisesti. Anna suojamuovin olla salaatin ympärillä tukena, jotta salaatti pitää muotonsa. Nosta salaatti huuhtelun jälkeen kuivumaan keittiöliinan päälle ylösalaisin. Nosta hetken kuivunut salaatti varovasti pois suojamuovista. Aseta salaatti keskelle kakkua ja anna salaatinlehtien levittäytyä kauniisti kakun päälle. Leikkaa pestyistä tomaateista koristeita. Rullaile kinkkusiivuista sekä juustosiivuista rullia salaatinlehtien väliin. Laita vielä halutessasi muutamia herneenversoja salaatin väleihin. Tarjoile voileipäkakku kevään tai kesän juhlapöydässä!