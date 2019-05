Ajankohtaista

Emma teki huikean koristeen kakun päälle – video näyttää, kuinka se onnistuu









Voikreemi toimii kermavaahtoa paremmin

Emmi Ivanen vinkit onnistuneeseen koristeluun

Kreemiä varten vatkataan pehmeä voi ja tomusokeri kuohkeaksi vaahdoksi.

Suhde on 100 g voita ja 1 dl tomusokeria, jota voi skaalata tarpeen mukaan. Mausta kreemi vaniljasokerilla tai esimerkiksi marjasoseilla.

Anna voin lämmetä pehmeäksi huoneenlämmössä, tai voit lämmittää sitä muutama sekunti kerrallaan mikrossa.

Kreemi säilyy jääkaapissa viikon, mutta se täytyy lämmittää takaisin huoneenlämpöön ja vaahdottaa uudestaan ennen käyttöä.

Kun täytät pursotinpussia, käytä pussinsulkijaa apuna. Kun kreemiä ravistellaan hieman pussissa, mahdolliset ilmakuplat häviävät.

Kun täyte on kunnolla ja tiukasti pursotinpussissa, kietaise pussi napakalle solmulle.

Pursottaessa pyritään välttämään otetta pursotinpussin päästä, jotta kädet eivät lämmitä tuotetta.

Ruusukoristeita voi myös tehdä valmiiksi reilusti ennen kakun leipomista. Ne säilyvät jääkaapissa hyvänä muutaman päivän.