Kaupan kassan avautuminen paljasti monen asiakkaan ikävän asenteen: ”Mikä meitä vaivaa täällä Suomessa?”

”Sinua ei ole olemassa...”

”Mikä meitä vaivaa?”

”Älä tarkoituksella pahoita kassan mieltä”

Ymmärrä, ettei väärä hinta/tarjouksen kirjautuminen ole kassan syy. Ne tehdään osastolla. Ole rauhallinen kassan tehdessä työnsä ja selvittäessä oikean hinnan/alennuksen suuruuden.

Jos teet itse virheen ja katsot alennuksen väärin, älä syytä tästä kassaa.

Jonojen kertyminen ei ole välttämättä kassan vika, vaan vuoropäällikön/sairastumisten ym. jolloin työntekijöitä vain yksinkertaisesti on liian vähän.

Jos et ole kiinnostunut tervehtimisestä, älä silti tarkoituksella pahoita kassan mieltä näyttämällä tylyin käytöksesi – olen vain töissä täällä.