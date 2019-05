Ajankohtaista

Ohje ehkä maailman parhaimpaan herkkuun, mitä varhaisperunasta voi tehdä – Naisten vuoro on ylistys 13 kokille

Hyvän aterian jakaminen

”Hyvä ruoka saa hymyilemään”





Pieni makuelämys varhaisperunasta neljälle (Lotten Lindborg)

Valmistusohjeet

Aloita keittämällä pestyt varhaisperunat suolatussa vedessä. Valmista ruskistettu voi perunoiden kypsyessä. Mitta voi kattilaan, anna sulaa ja kuumentua. Voi on valmista, kun väri muuttuu kullanruskeaksi, tuoksu on pähkinäinen ja vaahto pinnalla vähenee. Kaada nopeasti pois kattilasta kulhoon, sillä ruskistettu voi palaa helposti. Jätä huoneenlämpöön jäähtymään. Kuutioi lohi pieniksi paloiksi. Silppua haluamasi yrtti tarjoilua varten. Kokoa annoksiksi: Laita keitetyt perunat omiin pieniin kulhoihinsa (kuten pieniin kahvikuppeihin). Voit kevyesti käsin painaa ja rikkoa perunoita, jotta ne pysyvät pystyssä. Kaada perunoiden päälle ruskistettua voita niin, että kupin pohjallekin jää sitä reilusti. Jaa perunoiden päälle crème fraîchea, sen jälkeen lohikuutiot, sitruunamehu, mätiä, sormisuolaa ja päälle silputtuja yrttejä viimeistelemään annokset.