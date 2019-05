Ihana mutakakku äitienpäiväksi – tämän herkun koululainenkin osaa tehdä itse

Ajankohtaista

Äitienpäivän herkullinen mutakakku

Sulata voi kattilassa. Lisää sulaneen voin joukkoon suklaa pieninä paloina. Sekoittele niin, että suklaa sulaa. Kun suklaa on sulanut, nosta kattila pois liedeltä ja lisää joukkoon sokeri. Anna seoksen jäähtyä noin viiden minuutin ajan ja lisää sen jälkeen joukkoon kananmunat. Sekoita taikina ja lisää lopuksi vielä kaakaojauhe sekä vehnäjauhot. Sekoita mutakakkutaikina tasaiseksi. Laita (noin 20 cm) irtopohjavuoan pohjalle leivinpaperi ja voitele vuoan reunat voilla tai öljyllä. Kaada taikina vuokaan ja paista 175 asteessa noin 30 minuutin ajan. Tarjoile herkullinen mutakakku esimerkiksi kermavaahdon ja tuoreiden marjojen kanssa.