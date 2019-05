Ajankohtaista

Sadun nerokas ohje on suosittu ja kiitetty: Vähähiilarinen herkkupizza on ehkä maailman helpoin

Käytä karkeajakoista psylliumia

Kaksi vaihtoehtoa pohjaksi

Vähähiilihydraattinen pizza

Oman maun mukaan esimerkiksi jauhelihaa, tonnikalaa, katkarapuja, tomaattia, valkosipulia, homejuustoa jne.

Paseerattua tomaattia/tomaattipyrettä/ketsuppia

Juustoraastetta

Pizzamaustetta

Rucolaa

Valmistusohjeet

Vatkaa munat ja jogurtti. Sekoita kuivat aineet keskenään ja lisää munajogurttiseoksen joukkoon. Taikina jää löysäksi. Lusikoi taikina uunipellille ja tasoita lastalla tai lusikalla. Huomaa, että saattaa tuntua, ettei taikinan määrä voi mitenkään riittää koko pellille, mutta riittää se. Jatka vaan lusikoimista, taikina saattaa joistakin kohdista olla todella ohut, mutta se on ok, sillä nyt ei olla tekemässä pannupizzaa. Paista pohjaa aluksi 200 asteessa 10–15 minuuttia. Ota pohja pois uunista ja lisää tomaattipyre ja haluamasi täytteet, mausteet ja juustoraaste. Paista uunissa vielä niin kauan, että juusto saa kauniin värin. Voit heittää valmiin pizzan päälle vaikkapa rucolaa. Oi, kun on hyvää!