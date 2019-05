Ajankohtaista

9 asiaa, jotka kauppojen työntekijät haluaisivat sinun tietävän

1. Säilykepurkkien kannet ovat likaisia

2. Pese aina kaikki tuoreet tuotteet

3. Ainakin 5 ihmistä on hipelöinyt samaa purkkia





4. Kassalinjat kuhiset pöpöjä

5. Salaatteja ei välttämättä valmisteta takahuoneessa





6. Myöskään leivonnaiset eivät ole välttämättä tuoreita

7. Kassat eivät voi tehdä paljoakaan myymälävarkaiden pysäyttämiseksi

8. Jos muutat mielesi pilantuvasta tuotteesta, vie se takaisin paikoilleen





9. Monet tuotteet säilyvät parasta ennen -päiväyksenkin jälkeen