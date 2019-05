Ajankohtaista

Hannan ”itkukana” on niin hyvää, että kastikkeesta voi syntyä pieni taistelu – helppo ohje pelastaa arjen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vain muutama aines

Itkukana (neljälle)





Valmistusohjeet

Ota broilerit huoneenlämpöön puoli tuntia ennen valmistusta. Taputtele lihat kuivaksi talouspaperilla. Hienonna shalottisipulit. Kuumenna paksupohjainen tarttumaton paistinpannu n. 85 prosenttiin täydestä tehosta ja mittaa pannulle 4 rkl voita ja oliiviöljy, nosta pannulle broilerin lihat. Paista lihoja viitisen minuuttia, ne uiskentelevat mielissään voi-öljyseoksessa, käännä kylkeä kertaalleen paiston aikana. Viiden minuutin kuluttua nostele lihat atuloilla syvälle lautaselle odottamaan ja lisää pannulla olevaan rasvaan shalottisipulit ja paista minuutin verran. Laske tarvittaessa hiukan lämpöä, jotta sipuli ei pala. Mittaa pannulle tomaattipyree ja sekoita kunnolla, lisää soijakastike ja sekoittele, kaada mukaan kerma ja sekoita kastike tasaiseksi. Puuhaarukka toimii tässä hommassa. Kaada kastikkeeseen esipaistetut lihat ja niistä mahdollisesti irronnut neste. Pidä lämpö sellaisena, että seos kuplii hellästi koko ajan. Anna pöhistä 7–9 minuuttia. Voit testata kypsyyttä leikkaamalla paksuimman lihan. Kun broileri on kypsää, sammuta liesi.

Basmatiriisi (neljälle)

Valmistusohjeet

Kiehauta runsaasti vettä kattilassa. Kun vesi kiehuu, heitä mukaan suola ja riisi, sekoita kertaalleen puuhaarukalla, että riisi ei jämähdä pohjalle. Pistä ajastin kilahtamaan kymmenen minuutin kuluttua. Kun kello soi, valuta riisi kunnolla. Palauta valutettu riisi kattilaan ja peitä kannella. Se jaksaa odottaa hellan reunalla vaikka tunnin, eli valmista tämä heti kärkeen. Kun alat tarjota riisiä, möyhennä se huolella haarukan avulla kuohkeaksi, kukaan ei halua syödä jässähtänyttä riisikakkua. Älä siis unohda pöyhiä.