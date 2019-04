Ajankohtaista

Pahinta mitä nakille voi tehdä – pieni korjausliike pelastaa

Kiehauta reilusti vettä kattilassa. Kun vesi kiehuu, katkaise virta ja siirrä kattila liedeltä. Laita nakit kattilaan viideksi minuutiksi. Tämän jälkeen ne ovat valmiita. Parhaan lopputuloksen saa, kun kattilasta kaataa lopuksi veden pois ja antaa nakkien olla siellä vielä hetken, jolloin nakkien pinta kuivahtaa.

Miedolla lämmöllä uunissa