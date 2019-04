Ajankohtaista

Testasimme 8 kuohuviiniä vappuun – paras oli lähes edullisin

Uppiniskainen puukorkki nitisee, natisee ja päästää lopuksi komean kumauksen. Sihijuoma valuu laseihin vuoroin nesteenä ja vaahtona. Kuohuviini on korkattu, vappu voi alkaa.

Kahdeksan kuohuviiniä