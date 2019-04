Ajankohtaista

Superpehmeät ja herkulliset pikamunkit valmistuvat yllättävän nopeasti – tätä taikinaa ei kohoteta!

Vapun pikamunkit

Valmistusohjeet

Mittaa kaikki kuivat aineet kulhoon ja sekoita ne keskenään. Sulata voi mikroaaltouunissa tai kattilassa. Lisää kuivien aineiden joukkoon maitorahka, kananmunat, maito ja sulatettu voi. Sekoita taikina lusikalla tai lastalla tasaiseksi, mutta älä vatkaa seosta voimakkaasti. Kuumenna paistoöljy pienessä kattilassa 165–170-asteiseksi. Nosta kauhalla munkkitaikinaa kuuman öljyn joukkoon ja paista munkkeja noin kolme minuuttia per puoli, munkkien koosta riippuen. Voit paistaa useamman munkin kerrallaan, kunhan munkeilla on riittävästi tilaa turvota paiston aikana. Nosta valmiit munkit hetkeksi talouspaperin päälle valumaan ja kierittele ne sen jälkeen sokerissa. Herkuttele tuoreilla ja ihanan pehmeillä pikamunkeilla.