10 ihanaa juustokakkua – kahvipöydän himoituimmat herkut





Suolakinuski-juustokakku

Valmistusohjeet

Sulata voi. Murskaa keksit kulhossa mahdollisimman hienoksi jauheeksi. Kaada joukkoon voi ja sekoita tasaiseksi. Painele muruseos irtopohjavuoan (halkaisijaltaan 22 senttimetriä) pohjalle tiiviiksi kerrokseksi. Laita liivatelehdet likoamaan runsaaseen kylmään veteen. Vaahdota kerma sokerin kanssa. Lusikoi tuorejuusto omaan kulhoon ja vatkaa, kunnes se pehmenee hieman. Lisää kermavaahto tuorejuuston joukkoon samalla vatkaten. Kiehauta yksi ruokalusikallinen vettä pienessä kattilassa ja sulata siihen liivatelehdet. Kaada liivate ohuena nauhana tuorejuustoseoksen joukkoon samalla vatkaten. Kaada täyte kakkupohjan päälle ja laita jääkaappiin jähmettymään vähintään kahdeksi tunniksi. Valmista kinuski, kun kakku on jähmettynyt. Sulata kattilassa sokeri kerman joukkoon, lisää suola ja anna kiehua isoin kuplin, samalla vispaten noin viisi minuuttia, kunnes kinuski on paksuuntunut. Anna kinuskin hieman jäähtyä. Kaada kinuski kakun päälle ohuena nauhana ja laita kakku vielä jääkaappiin niin, että kinuski hieman jähmettyy. Se ei kovetu, vaan jähmettyy hieman. Kakku säilyy jääkaapissa pari päivää. Tarjoa kakku vadelmien kera.





Amerikkalainen juustokakku

Valmistusohjeet

Sulata pohjaan tuleva voi. Murskaa keksit hienoksi rouheeksi ja sekoita joukkoon sulatettu voi ja kaneli. Vuoraa irtopohjaisen kakkuvuoan (Ø 24 cm) pohja leivinpaperilla. Taputtele keksit pohjalle tiiviisti. Kuumenna uuni 165 asteeseen. Ota kaikki raaka-aineet ajoissa huoneenlämpöön. Käytä tasalämpöisiä aineita. Sekoita tuorejuusto ja ranskankerma. Lisää joukkoon muut täytteen aineet keskenään kevyesti sekoittaen. Kaada seos pohjan päälle ja tasoita pinta. Nosta uuniin tunniksi. Sammuta uuni, mutta jätä kakku uuniin. Anna sen jäähtyä siellä ensin muutaman tunnin ajan. Siirrä se sen jälkeen jääkaappiin viilenemään. Parasta kakku on seuraavana päivänä, jääkaappikylmänä. Tarjoile kakku marjamelban tai marjojen kanssa.





Valkosuklaajuustokakku

Valmistusohjeet

Kuumenna uuni 170 asteeseen. Hienonna keksit tehosekoittimessa aivan hienoksi. Sulata voi ja sekoita keksimurut ja voi sekaisin. Levitä irtopohjaisen kakkuvuoan (halkaisijaltaan 23 cm) pohjalle leivinpaperia. Painele keksiseos irtopohjaisen vuoan pohjalle leivinpaperin päälle. Leivinpaperi helpottaa kakun liikuttamista kun se on valmis. Sulata valkosuklaa. Vatkaa hieman jäähtynyt suklaa, tuorejuusto ja ranskankerma keskenään tasaiseksi. Lisää joukkoon tomusokeri, kananmunat, sitruunan raastettu kuori ja mehu. Vatkaa varovasti ainekset sekaisin. Täytteen tulee olla tasaista, eikä siinä saisi olla ilmakuplia. Kaada täyte keksipohjan päälle. Paista kakkua 170-asteisessa uunissa noin 1,5 h. Laita kakun päälle silikoninen kansi tai vuoraa pinta foliopaperilla, ettei pinta ruskistu. Kun kakku on kypsä, sammuta uuni, mutta jätä kakku uuniin vielä pariksi tunniksi. Jäähdytä kakku ja tarjoile se kylmänä.





Kookos-sitruunajuustokakku

Valmistusohjeet

Kuumenna uuni 200 asteeseen. Valmista pohja. Sekoita tomusokeri ja jauhot kulhossa. Murenna joukkoon kiinteä kookosöljy ja nypi se jauhojen joukkoon, kunnes seos on tasaisen ryynimäistä. Riko joukkoon kananmuna ja sekoita tasaiseksi. Painele taikina korkeareunaisen irtopohjavuoan pohjalle ja laita uuniin esipaistumaan 10 minuutiksi. Pese sitruunat huolella juuresharjalla. Kuivaa ne ja raasta keltainen osa hienoksi raasteeksi. Purista yhden sitruunan mehu. Sekoita sitruunankuoriraaste, 2 dl tomusokeria, kookoskerma ja jogurtti keskenään. Vaahdota munat vatkaimella omassa kulhossa ja kaada kookosseos munien joukkoon. Kaada täyte esipaistetun pohjan päälle ja laita uuniin 35–40 minuutiksi kunnes täyte on hyytynyt ja saanut väriä pintaansa. Nosta piirakka jäähtymään ja laita se vielä jääkappiin, kunnes se on täysin jäähtynyt. Valmista sitruunasiirappi. Mittaa vesi, sitruunamehu ja sokeri paksupohjaiseen kattilaan. Anna kiehua isoilla kuplilla noin 7–8 minuuttia välillä sekoittaen kunnes siirappi on paksuuntunut, mutta ei ole vielä tummunut väriltään (silloin siirapista tulee kitkerää). Anna siirapin jäähtyä. Koristele jäähtynyt piirakka mustikoilla ja sitruunasiirapilla.

