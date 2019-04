Ajankohtaista

Nyt on aika laittaa sima kuplimaan – Elsa-mummon ohjeella ei voi mennä pieleen

Elsa-mummon sima

Valmistusohjeet

Valmista sima mahdollisimman suuressa kattilassa. Kaada kattilaan 2 l vettä ja raasta joukkoon 3 sitruunan kuoret. Anna kiehua hetken aikaa. Lisää kiehuvaan veteen fariinisokeri ja taloussokeri. Hämmennä kunnes sokerit ovat liuenneet. Lisää kattilaan 5 litraa kylmää vettä ja purista kolmesta sitruunasta mehut. Jäähdytä haaleaksi. Sekoita teelusikallinen hiivaa desilitraan kylmää vettä. Lisää seos liemeen varmistettuasi, että liemi on haaleaa. Sekoita. Anna siman käydä huoneenlämmössä suuressa kattilassa kannen alla 1 1/2–2 päivää ennen kuin pullotat sen. Siivilöi sima ennen pullotusta. Pistä pulloon lusikallinen sokeria ja 5–10 rusinaa. Kaada siivilöity sima pulloon, sulje korkki. Älä kaada kattilan pohjalle jäänyttä hiivasakkaa pulloon. Nosta suljetut simapullot käymään kylmään. Sima on valmista tarjottavaksi noin 3 päivän kuluttua.





Yrttisima

Valmistusohjeet

Valmista sima suuressa kattilassa. Laita sokeri kattilaan. Kiehauta noin puolet vedestä ja kaada se sokerin päälle. Sekoita. Pese sitruunat hyvin. Purista sitruunoista mehu ja raasta kuori. Sekoita loput vedestä, sitruunamehu ja -kuori sekä yrtit varsineen. Kaada seos kattilaan. Liuota hiiva pieneen nestetilkkaan ja sekoita se kattilan nesteeseen. Anna siman käydä huoneenlämmössä 1–2 vuorokautta. Siivilöi sima ja pullota se. Lisää jokaiseen pulloon 1 tl sokeria ja muutama rusina. Sulje korkki, mutta älä liian tiukasti. Sima on valmista, kun rusinat nousevat pintaan. Viileässä sima valmistuu noin viikossa, huoneenlämmössä noin 3 päivässä. Säilytä valmis sima viileässä ja käytä noin viikon kuluessa.