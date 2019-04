Ajankohtaista

Testasimme: Näin kuorit kananmunan yhdellä kädellä muutamassa sekunnissa!

Tumma rengas tulee liian pitkästä keittämisestä

Jääkaappikylmät kananmunat kannattaa lisätä kylmään veteen, jotta niiden kuoret eivät halkea. Kypsymisaika on lyhyempi kuin kiehuvaan veteen lisätessä. Kylmään veteen laittaessa kypsymisaika alkaa siitä, kun vesi alkaa kiehua. Kananmuna on löysä 4–5 minuutin jälkeen, pehmeä noin 7 minuutin kohdalla ja kova noin 10 minuutin keittämisen jälkeen. Liian pitkään keitetyistä kananmunista tulee kumisia ja keltuaisesta tulee mureneva.

Säilytä tylppä pää ylöspäin

Kodeissa lämpimämpää kuin kaupoissa

