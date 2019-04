Ajankohtaista

Ihana mämmikakku tehdään melkein kuin mokkapalat – superhelppo pääsiäisjälkkäri!

Ei mämmiä, vaan sen raaka-aineita

Mämmikakku

Valmistusohjeet

Lämmitä uuni 180-asteiseksi. Sulata voi ja suklaa miedolla lämmöllä. Sekoita kulhossa kaakaojauhe, ruisjauho, leivinjauhe ja suola. Jätä odottamaan. Vaahdota muna, vaniljajauhe ja sokeri. Kaada sulatettu suklaa munaseokseen. Lisää taikinaan kuivat aineet ja sekoita tasaiseksi taikinaksi. Kaada voideltuun leivinpaperilla vuorattuun vuokaan. Ripottele pinnalle sormisuolaa. Paista 20–25 minuuttia.