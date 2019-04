Nerokas sinkkukakku on valmis viidessä minuutissa mikrossa – tiskiäkään ei juuri tule

Ajankohtaista

Suklainen sinkkukakku

Valmistusohjeet

Mittaa voi ja maito noin 2 ½-3 desilitran mikroaaltouunin kestävään kuppiin tai kulhoon. Lämmitä voi ja maito mikroaaltouunissa sen verran, että voi sulaa. Anna jäähtyä pieni hetki. Sekoita joukkoon keltuainen. Mittaa kuivat aineet reseptin järjestyksessä edellisten ainesten joukkoon ja sekoita haarukalla hyvin sekaisin. Lisää lopuksi suklaarouhe ja kääntele taikina tasaiseksi. Kypsennä kakku mikroaaltouunissa 750 W teholla noin 60-80 sekunnin ajan. Ota kypsä kakku pois mikroaaltouunista ja tarjoile kakku heti lämpimänä jäätelön tai kermavaahdon kanssa.