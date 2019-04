Ajankohtaista

Suomalaisen Emman kakut ovat kuin taideteoksia – hänen ohjeellaan sinäkin teet huikean jäätelökakun

Opetteli ammattinsa itse













Kakku vietiin pois pöydästä

Näin teet huikean jäätelökakun

S’mores jäätelökakku





Valmistusohjeet

Pingota leivinpaperi 16 cm kokoisen irtopohjavuoan pohjalle. Murskaa keksit monitoimikoneella tai pussin sisällä kaulimella. Sekoita sulatettu voi keksimurujen joukkoon. Painele seos vuoan pohjalle ja reunoille. Siirrä vuoka jääkaappiin. Sekoita kondensoitu maito ja kaakaojauhe keskenään. Vatkaa kerma vaahdoksi ja rouhi suklaa. Kääntele maitoseos, suklaarouhe ja minivaahtokarkit kermavaahdon joukkoon ja kaada seos vuokaan. Pakasta kakkua vähintään neljä tuntia. Irrota kakku vuoasta ja siirrä tarjoilulautaselle. Koristele vaahtokarkeilla ja suklaakastikkeella. Vinkki: Voit valmistaa kakun kaksinkertaisena 22–24 cm kokoiseen kakkuvuokaan.