Ajankohtaista

Suositussa kahvinkeittimessä on ominaisuus, joka saattaa hämmentää ja vaikuttaa kahvin makuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keitintä ei tarvitse tyhjentää vedestä – paitsi tietyissä tilanteissa

https://www.is.fi/ruokala/ajankohtaista/art-2000006050067.html