Ajankohtaista

Maistelimme 13 markettien suklaamunaa ja voittaja oli selvä – Lidlin munan ”yllätys” erosi selvästi muista





Tuoteselosteet voivat olla vaikealukuisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Useissa valmistusmaa Italia

Voittajatuotteen pakkauksessa ei sertifikaattia

https://www.is.fi/ruokala/ajankohtaista/art-2000005622595.html