Sipuli itkettää yksinkertaisesta syystä, joka on helppo korjata – tiesitkö nämä asiat keittiöveitsistä?

Älä pese astianpesukoneessa

Veitsi on tylsä esimerkiksi silloin, kun tomaattia leikatessa tomaatinsiemenet valuvat leikkuulaudalle ja kovempia vihanneksia pilkkoessa joutuu käyttämään enemmän voimaa. Työ hidastuu. Sipuli ei itketä, jos veitsi on tarpeeksi terävä. Sipuli voi itkettää vain silloin, kun veitsi ei ole enää kovin terävä. Vältät kyyneleet ja työn hidastukset, jos veitset on teroitettu, Suomen kokkimaajoukkueen edustaja kertoi Ilta-Sanomille https://www.is.fi/ruokala/ajankohtaista/art-2000005612419.html viime vuonna. Veitsien terävänä pitäminen on myös turvallisuusasia. Tylsällä veitsellä ote lipsuu herkemmin kuin terävällä veitsellä leikatessa. Älä pese leikkuuveitsiä astianpesukoneessa, vaan pese ne aina käytön jälkeen käsin ja kuivaa keittiöpyyhkeeseen, ei talouspaperiin, kerroimme aiemmin https://www.is.fi/ruokala/ajankohtaista/art-2000005955216.html Fiskarsin muistuttavan verkkosivuillaan. Veitsien pakkauksissa voi lukea, että ne kestävät konepesun, mutta pidemmän päälle keittiöveitset tylsistyvät astianpesukoneessa pestessä. Säilytä veitsiä niille tarkoitetuissa telineissä tai keittiön laatikoissa niin, että ne pysyvät paikoillaan ja välttyvät ylimääräisiltä kolhuilta, Fiskars kertoo lisäksi.