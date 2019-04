Ajankohtaista

Pääsiäisen raikkain piirakka maistuu passionhedelmältä – ohje vaihe vaiheelta

Pääsiäisen herkullinen passionmoussepiirakka

Valmistusohjeet

Valmista pohja mittaamalla kylmä ja pieneksi kuutioitu voi leikkuuterällä varustetun monitoimikoneen kulhoon. Lisää joukkoon tomusokeri ja vehnäjauhot. Pyöräytä seosta koneessa niin, että saat siitä tasaista murua. Lisää lopuksi kylmä vesi joukkoon ja työstä taikinasta käsin kiinteä pallo. Painele taikina noin 28–30 cm vuoan pohjalle ja reunoille. Käytä tarvittaessa apuna vehnäjauhoja, jotta taikina ei tartu sormiin. Nosta piirakkavuoka noin 15 minuutin ajaksi jääkaappiin ennen paistamista. Painele vielä haarukalla reikiä pohjaan. Laita piirakkapohjan päälle leivinpaperi. Laita paiston ajaksi leivinpaperin päälle painoksi esimerkiksi kuivia herneitä tai keraamisia paistoherneitä, niin piirakkapohja pitää muotonsa myös paiston aikana. Paista 175 asteessa noin 15 minuutin ajan, kunnes pohja on kypsä. Ota painona olleet herneet sekä leivinpaperi pois piirakkapohjan päältä ja anna pohjan jäähtyä ennen täyttämistä. Lusikoi täytettä varten passionhedelmän liha puolitetuista hedelmistä ja paseeraa eli painele hedelmäliha siivilän läpi niin, että saat 1 1/2 dl siivilöityä passionhedelmää. Laita liivatteet likoon kylmään veteen noin viiden minuutin ajaksi. Vatkaa sillä aikaa kerma vaahdoksi. Vatkaa toisessa kulhossa tuorejuusto ja tomusokeri keskenään tasaiseksi. Kuumenna vesi kiehuvaksi. Ota liivatteet pois kylmästä vedestä ja purista niistä ylimääräinen vesi pois. Sulata liotetut liivatelehdet kiehuvan veden joukkoon. Sekoita ja lisää liivateseos passionhedelmän joukkoon, koko ajan sekoittaen. Kaada passionhedelmä tuorejuuston joukkoon ja sekoita seos tasaiseksi. Nostele lopuksi kermavaahto tuorejuustoseokseen. Levitä valmis passionmousse pohjan päälle ja nosta piirakka jääkaappiin hyytymään muutaman tunnin ajaksi. Koristele tuoreilla marjoilla ja passionhedelmällä.