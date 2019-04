Teemu Auran ”pirun hyvä” pihvi: ”Jos tällä ei aukea tie mielitiettysi sydämeen, niin ehkä kannattaa jättää leikki sikseen”

Ajankohtaista

Grillattu pihvi ja karamellisoituja porkkanoita

Pirun hyvä pihvi

Valmistusohjeet

Aloita valmistamalla lisuke. Kuori porkkanat. Jos ne ovat isoja, voit leikata juurekset pitkittäin puoliksi. Mittaa sokeri paistinpannulle. Kuumenna liedellä, kunnes sokeri hieman sulaa ja lisää porkkanat. Kääntele niihin hyvä väri, mutta varo ettei sokeri mene liian tummaksi. Lisää vesi ja voi, mausta timjamilla sekä suolalla. Jatka paistamista, kunnes porkkanat ovat kypsiä. Mausta liha suolalla. Kuumenna (toinen) paistinpannu ja paista pihvit molemmille puolille kunnon väri kovalla lämmöllä. Alenna sitten lieden lämpöä, lisään pannuun voi ja timjami. Lusikoi sulaa timjamivoita lihan päälle. Siirrä sivuun liedeltä. Anna pihvin vetäytyä pannulla noin 5 minuuttia. Laita pihvi tarjoiluvadille ja käytä pannulla olevaa lientä kastikkeena. Tarjoa karamellisoitujen porkkanoiden kera.