Isoäidin legendaarinen kikka toimii – näin kylmää voita pystyy levittämään helpommin

Jääkaapissa ollut voi pehmenee nopeasti. Siksi kannattaa olla nopea, kun sen päällä olevan suojapaperin aukaisee. Ensimmäinen voisiivu lähtee liukumaan sujuvasti, kunnes lopussa se hieman halkeaa. Mutta jo toinen voisiivu on helpompi höylätä – ja kuinka upean tasainen ja ohut voiviipale onkaan lopputuloksena! Laitan täydellisen, seitinohuen voisiivun heti leivälleni. On ihana vedellä höylällä siivuja, jotka jättävät voipaketin siistiksi. Valmiit voiviipaleet sopivat esimerkiksi leipäpöytään, mutta niitä ei kannata pinota päällekkäin, koska ne liimautuvat toisiinsa. Erilaiset ruusukkeet ja ilmavasti asetellut lastut toimivat paremmin, mutta sitä ennen voi täytyy jäähdyttää superkylmäksi ja viipalointi tehdä nopeasti. Voiviipaleet murenevat helposti. Tarjoilutila ei myöskään voi olla kovin kuuma tai muuten ohuet voilastut sulavat kiinni toisiinsa hetkessä. Juustohöylällä saa kätevästi siivuja myös voitaikinan tekemiseen.

