Martat maistelivat ja arvioivat einespinaattilettuja – tuoteselosteita tutkiessa löytyi pieni yllätys

Kaksi lähes samanlaista tuotetta eri merkkien alla





Rasvaisin ja ”kotitekoisin” maukkain





Atria 400 g Pinaattiohukainen





Kruunu Herkku 350 g Luomu pinaattiohukaiset





Pirkka pinaattiohukainen 400 g





Koskikylän pinaattiohukainen 400 g





Kuivahtaneet paremmiksi pannulla