Ajankohtaista

Näin teet helpot, nopeat ja mahtavan herkulliset sämpylät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Herkulliset ja helpot sämpylät (12–15 kpl)

Valmistusohjeet

Mittaa monitoimikoneen kulhoon sämpyläjauho sekä yhdeksän desilitraa vehnäjauhoja. Lisää joukkoon kuivahiiva, suola ja sokeri. Kuumenna kattilassa tai mikroaaltouunissa maito ja voi noin +42-asteiseksi. Sekoita kuivat aineet keskenään ja kaada neste joukkoon. Alusta taikinaa monitoimikoneessa noin seitsemän minuutinajan tai käsin niin kauan, että saat muodostettua taikinaan hyvän sitkon. Lisää alustuksen aikana taikinan joukkoon tarvittaessa vielä loput jauhot, jotta taikinasta tulee helposti käsiteltävä. Laita kulhon päälle leivinliina tai tuorekelmu ja nosta kulho lämpimään ja vedottomaan paikkaan noin 20 minuutin ajaksi, jotta taikina kohoaa noin kaksinkertaiseksi. Jaa taikina 12–15 osaan ja pyörittele taikinapalat pyöreiksi sämpylöiksi. Nosta sämpylät leivinpaperin päälle uunipellille ja anna kohota noin 10 minuutin ajan. Voitele sämpylät vedellä. Tee vielä viillot veitsellä sämpylöiden pintaan ja ripottele hieman jauhoja päälle. Paista sämpylät 200-asteisessa uunissa noin 15 minuutin ajan, tai kunnes sämpylät ovat kypsiä ja kauniin värisiä.

Vinkit sämpylöiden leivontaan:

Jos taikina vaikuttaa liian löysältä, lisää joukkoon hieman vehnäjauhoja. Jos taikina on liian paksua, lisää hieman lämmintä maitoa. Olen leiponut sämpylöitä tällä ohjeella useasti ja tuo 13 dl on ollut sopiva määrä jauhoja.

Mittaustarkkuudessa ja käytetyissä jauhoissa voi olla eroja, joten oikea määrä löytyy kokeilemalla.

Voit nopeuttaa taikinan nostatusta laittamalla kulhon hieman lämmitettyyn uuniin tai lämpimään vesihauteeseen. Ole kuitenkin tarkkana nostatuslämpötilan kanssa, sillä liian kuumassa lämpötilassa hiiva kuolee. Tällöin taikina ei nouse, eikä sämpylöistä tule ilmavia.

Nostatuslämpötilan tulee olla alle +50 astetta.

Pyörittele sämpylät kevyesti öljytyn silikonisen leivonta-alustan päällä. Näin taikina ei tartu alustaan, eikä taikinan työstövaiheessa tarvitse lisätä vehnäjauhoja.