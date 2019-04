Ajankohtaista

Parsaspydäri on täydellinen viikonloppuruoka – katso myös ihanan hollandaise-kastikkeen ohje!

Parsaspydäri uunissa

Kanaa ja parsaa vuohenjuustokastikkeessa





Parsaa perunapedillä

puen niiden paksuudesta. Jätä kuumaan veteen odottamaan tarjoilua. Ota huomioon, että parsat kypsyvät vielä hieman vedessä.



Valmista viimeiseksi uppomunat. Kuumenna laakeassa kattilassa noin 15 senttimetrin verran vettä. Lisää joukkoon 1–2 ruokalusikallista väkiviinaetikkaa kattilan koosta riippuen. Vesi saa höyrytä, melkein kiehua, mutta ei kuplia.



Riko kananmuna pieneen kuppiin. Pyöräytä vettä kattilassa ja laske muna reippaasti veteen pyörteen mukaan. Pidä vesi liikkeessä. Keitä munaa 3–4 minuuttia, kunnes sen saa helposti ylös vedestä ja valkuainen on jähmettynyt mutta keltuainen vielä pehmeä. Muna kannattaa nostaa vedestä lävikkökauhalla. Laita lautaselle odottamaan tarjoilua tai nosta suoraan annoslautaselle.



Aseta lautaselle perunapohja, sitten valutetut parsat, iso lusikallinen hollandaisea ja lopuksi uppomuna. Viimeistele ruohosipulilla ja parmesaaniraasteella.



Valmistusaika: 45 minuuttia



Annoksia: 4







IS-Plussan kokki Prisca Leclerc https://www.is.fi/haku/?query=prisca+leclerc on isän puolelta ranskalainen. Hän on syntynyt Pariisissa, mutta käynyt koulunsa Suomessa.



Prisca on kouluttautunut ruokatuottajaksi ja työskennellyt ruokajuttujen parissa kymmenen vuotta. Hän on kirjoittanut kaksi keittokirjaa, Tarte tatin (2015) ja Mokkapala (2017).



Prisca haluaa tehdä monipuolista, vaivatonta ja maukasta ruokaa sesongin raaka-aineista.



Parsaspydäri toimii viikonloppuna vaikka brunssina tai lounaana. Ihana vuohenjuustokana on arkiruokien aatelia ja nopea tehdä.Ja pakkohan hollandaisea on saada edes kerran vuodessa.Tässä hieman yksinkertaistettu, klassisen menetelmän ohje. Nautitaan valkoisen parsan, paahdettujen perunoiden ja tietysti uppomunan kanssa!10 perunaa250 g vihreää parsaa100 g pekoniapunasipuliaoliiviöljyä4 kananmunaaLaita uuni lämpiämään 200 asteeseen. Pese perunat, puolita ne, nosta pieneen uunivuokaan. Pirskottele päälle oliiviöljyä ja 1 teelusikallinen suolaa ja nosta uuniin 20 minuutiksi, kunnes ovat pehmenneet.Huuhtele ja leikkaa parsatangoista kuivat varren päät pois. Pyörittele parsat oliiviöljyssä, ripottele päälle suolaa ja laita perunoiden päälle. Levitä parsojen päälle 5–6 pekonisiivua ja nosta uunin, kunnes pekonit ovat ruskistuneet ja parsat kypsiä (noin 15 minuuttia). Jos parsat ovat kovin paksuja (yli 1,5 senttiä), esikeitä niitä 10 minuuttia suolatussa vedessä.Hienonna punasipuli.Kun parsat ovat kypsiä, paista kananmunat ja aseta ne kaiken päälle. Viimeistele sipulisilpulla.Valmistusaika: 40 minuuttiaAnnoksia: 4öljyä paistamiseen600 g broilerinfileitä (4 kappaletta)250 g miniparsaa (tai tavallista)150 g pehmeää vuohenjuustoa2 dl kermaa0,5 dl vettä2 valkosipulinkynttä0,5 tl suolaapinjansiemeniäriisiäKuumenna öljy pannulla ja paista broilerinfileet kauniin kultaisiksi pinnaltaan, mausta kevyesti suolalla.Sekoita sillä aikaa vuohenjuusto, kerma ja vesi. Mausta suolalla mustapippurilla ja hienonnetuilla valkosipulinkynsillä. Huuhtele ja leikkaa parsoista pois kuivuneet varrenpäät. Leikkaa parsat puoliksi.Kaada vuohenjuustokerma pannulle ja lisää parsat. Anna kastikkeen kiehahtaa, laita kansi päälle ja anna muhia hiljaisella, kunnes parsat ovat kypsiä. Jos parsat ovat kovin paksuja, esikeitä ne. Halutessasi paahda pinjansiemenet kullanruskeiksi kuivalla paistinpannulla.Tarjoa vuohenjuustokana riisin kera. Viimeistele pinjansiemenillä.Valmistusaika: 20 minuuttiaAnnoksia: 48 perunaaöljyäsuolaa500 g valkoista parsaa1–2 rkl väkiviinaetikkaa4 kananmunaaruohosipulia viimeistelyynparmesaania viimeistelyyn200 g voita3 munankeltuaista1 rkl valkoviinietikkaa½ sitruunan mehu0,5 tl suolaaLaita uuni lämpiämään 200 asteeseen.Pese perunat ja leikkaa ohuiksi viipaleiksi. Lado perunat leivinpaperille uunipellille neljäksi neliön malliseksi levyksi. Asettele viipaleet lomittain, jotta ne tarttuvat toisiinsa. Lorauta päälle hieman öljyä ja ripottele suolaa. Nosta uuniin noin 15 minuutiksi.Valmista hollandaise. Sulata voi kattilassa tai mikrossa, älä sekoita, jotta hera jää astian pohjalle. Kastikkeeseen käytetään vain voin kirkas osa.Vispaa keltuaiset, etikka ja sitruunan mehu tasaiseksi seokseksi kulhossa.Nosta kulho vesihauteen päälle, jossa vesi kiehuu pienillä kuplilla (hymyilee), ja vatkaa, kunnes keltuaiset saostuvat kokonaan vaaleaksi paksuhkoksi vaahdoksi (5–8 minuuttia). Nosta kulho työpöydälle ja kaada joukkoon kirkas haalea voi ohuena nauhana, samalla vatkaten. Mausta suolalla maun mukaan. Säilytä huoneenlämmössä. Kastikkeen voi kerran lämmittää nopeasti lämpöisessä (ei kiehuvassa) vesihauteessa, samalla koko ajan sekoittaen.Laita suolattu vesi kiehumaan parsoja varten. Jos et omista parsakattilaa, ne voi keittää paistinpannussa tai kasarissa. Huuhtele parsat, leikkaa varsien kuivat päät pois ja kuori halutessasi, mikäli varsien pinta vaikuttaa paksulta ja kuivalta. Keitä parsoja noin 15 minuuttia riip