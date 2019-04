Ajankohtaista

Tomi Björckin lasagne on taivaallisen hyvää – salaisuus on valkokastikkeessa

Lasagne Tomi Björckin tapaan

Valmistusohjeet

Ruskista jauheliha pannulla. Lisää sipulit ja sekoittele, kunnes ne pehmenevät. Lisää tomaattipyree. Lisää loput ainekset. Hauduta kastiketta hiljalleen ainakin puolen tunnin ajan. Valmista valkokastike. Kuumenna kerma kattilassa ja sekoittele juusto joukkoon niin, että se sulaa paksuksi kastikkeeksi. Mausta suolalla ja pippurilla. Kokoa lasagne niin, että laitat uunivuoan pohjalle ensin jauhelihakastiketta, sitten valkokastiketta ja kerroksen lasagnelevyjä. Toista niin monta kerrosta, kuin aineksia ja vuokaa riittää. Jätä valkokastiketta päällimmäiseksi. Paista uunissa 200 asteessa 30–40 minuuttia.