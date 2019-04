Ajankohtaista

Sillä on merkitystä, missä järjestyksessä salaatin kokoaa – katso ohje, joka on ”äärimmäisen koukuttava”

Rapeat ainekset vasta juuri ennen tarjoilua

Vastakohdat toimivat aina

Parsa-lohipastramisalaatti

Valmistusohjeet

Hiero kalan pintaan sokeria ja suolaa. Laita kala muovipussiin ja nosta jääkaappiin. Anna kalan graavaantua seuraavaan päivään. Ota kala jääkaapista. Poista nahka ja pyyhi ylimääräinen suola pois kalan pinnalta. Leikkaa kala pitkittäin neljään osaan. Paista kalapalat joka puolelta nopeasti kuumalla pannulla. Sekoita mausteet ja pyörittele kalapalat mausteseoksessa. Kääri jokainen kalapala erikseen muovikelmuun. Nosta kalapalat pakastimeen pariksi tunniksi jähmettymään. Leikkaa kohmeinen kala ohuiksi viipaleiksi. Valmista kastike. Mittaa kaikki kastikkeen ainekset kulhoon ja soseuta tasaiseksi sauvasekoittimella.