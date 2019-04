Miksi öljyä ei kannata lisätä pastaan – italialaiskokin 4 tärkeintä sääntöä: ”Tein nuorempana samoja virheitä kuin suomalaiset”

Ajankohtaista

Miksi öljyä ei kannata lisätä pastaan – italialaiskokin 4 tärkeintä sääntöä: ”Tein nuorempana samoja virheitä

Pastan keitinveden sekaan laitetaan suolaa, mutta ei öljyä. Pasta keitetään runsaassa vedessä. Pastan keitinvettä ei kannata heittää kokonaan pois, vaan käyttää pieni osa siitä kastikkeeseen. Kypsään pastaan ei laiteta öljyä, eikä sitä tarjota erikseen kastikkeesta, vaan pasta sekoitetaan kastikkeen sekaan.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keitinveden hyödyntäminen

Öljy estää kastikkeen imeytymisen pastaan





Ravintolavinkki Roomaan matkustaville