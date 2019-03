Pullahiiren mehevät, syntisen hyvät suklaamuffinsit syntyvät helposti

Ajankohtaista

Pullahiiren mehevät, syntisen hyvät suklaamuffinsit





Syntisen hyvät suklaamuffinssit

Valmistusohjeet

Sekoita kaikki kuivat aineet keskenään kulhossa, suklaata lukuun ottamatta. Lisää joukkoon kananmunat, kerma, kermaviili, ruokaöljy. Sekoita taikina tasaiseksi. Lisää joukkoon rouhittu suklaa tai suklaahiput ja nostele ne lastalla sekaisin. Jaa taikina muffinssipellin koloissa oleviin paperisiin muffinssivuokiin. Taikinasta tulee noin 12–14 muffinssia, riippuen muffinssivuokien koosta. Paista muffinsseja ensin 200 asteessa noin viiden minuutin ajan ja laske sen jälkeen lämpötilaa 175 asteeseen ja jatka paistamista vielä noin 10–15 minuutin ajan. Tarkista kypsyys puisella cocktailtikulla tai vastaavalla. Muffinssit ovat kypsiä, kun muffinssin keskelle työnnettyyn tikkuun ei jää märkää taikinaa kiinni. Vahdi muffinssien kypsymistä paiston aikana, ettet ylipaista niitä. Säilytä nämä muffinssit esimerkiksi pakastepussissa tai kannellisessa rasiassa.