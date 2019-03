Ajankohtaista

7 aineen perunaruoka on arjen pelastaja





Savutofu-perunakiusaus

Valmistusohjeet

Suikaloi perunat ohueksi. Siivuta sipulit ja murusta tofu. Hienonna tilli. Sekoita ne kaurakermaan sinapin ja suolan kanssa. Asettele paistovuokaan vuorotellen perunoita, sipulia, tofua sekä kaada joukkoon vähitellen kaurakermaseosta. Kuumenna uuni 180 asteeseen. Nosta vuoka uuniin ja paista noin 50 minuuttia uunin alatasolla.

