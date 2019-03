Ajankohtaista

Ruksuttava ääni kertoo, että kahvinkeitin pitää putsata heti – näin saat kiinteän vesisäiliön puhtaaksi

Kiinteä vesisäiliö

Pese välillä myös kahvinkeittimen vesisäiliö. Ennen vesisäiliön puhdistamista irrota kahvinkeitin sähköverkosta. Varo pesun aikana, ettei laitteen sähköosiin pääse vettä. Laita säiliöön kuumaa vettä. Harjaa säiliö astianpesuharjalla ja käytä astianpesuainetta. Ahtaita koloja voit pestä pulloharjalla. Vältä happamia ja voimakkaasti emäksisiä puhdistusaineita. Säiliössä voi olla alumiinisia osia, jotka eivät siedä voimakkaita pesuliuoksia. Huuhdo vesisäiliö pesun jälkeen useaan kertaan ja keitä 2–4 kannullista puhdasta vettä.





Varo sähköosia

Kaikkia laitteita ei saisi kallistaa

Kalkin kertyminen estää veden kuumenemista

Hommaan voi käyttää siihen suunniteltuja kalkinpoistoaineita, mutta se onnistuu myös ruokasoodametodilla. Perusteellisempi kotikonsti on poistaa putkistoihin jäänyt kahvirasva lämpimällä ruokasoodaliuoksella (3 rkl ruokasoodaa 1 litraan vettä) ja kaatamalla seos kahvinkeittimen vesisäiliöön. Kun puolet seoksesta on valunut pannuun, keittimen virta sammutetaan ja seoksen annetaan vaikuttaa noin 30 minuuttia. Vaikutusajan jälkeen keitin käynnistetään uudelleen ja seoksen annetaan valua keittimeen. Puhdistuksen jälkeen laite huuhdellaan vielä valuttamalla puhdasta vettä pari kolme kertaa laitteen läpi.