Ajankohtaista

IS:n suuren kauramaitotestin 14 tuotteesta löytyi ylivoimainen makuvoittaja: ”Kahvissa kuin kermaa!”





Kalsiumia kaikissa, paitsi yhdessä

Lähes kaikissa D-vitamiinia





Eniten sokeria

”Täydellinen kahviin”

Näin raatilaiset kommentoivat tuotteita:





Kauramaitojen suosio on lyönyt läpi viimeisen parin vuoden aikana, Kesko kertoi Ruokailmiöt 2019 -raportissaan. Raportissa ennustettiin, että yksi kuluttajien ruokavalintoihin vaikuttava ilmiö on tiedostava kuluttaminen, mihin esimerkiksi kasvipohjainen ruokavalio liittyy.K-ryhmän raportin mukaan kasvimaitoja suosivat monet muutkin kuin puhtaasti kasviperäistä ruokavaliota noudattavat. K-ryhmän mukaan kauramaitojen suosion syitä voivat olla muun muassa suomalaisille tuttu kauran makumaailma, tuotteiden helppokäyttöisyys, pitkä säilyvyysaika ja kotimaiset raaka-aineet.Kauramaitomarkkinoilla kotimaisia tuotteita onkin runsaasti. Ilta-Sanomien testin 14 tuotteesta vain neljän alkuperämaa oli jokin muu kuin Suomi.Kasvimaitojen suosion huomaa erityisesti isommissa marketeissa: kasvimaitomarkkinoiden kasvusta kertoo valtava valikoima erilaisia vaihtoehtoja ja jatkuvasti tulevat uutuustuotteet. Isotkin toimijat, kuten Valio ja Fazer, ovat lanseeranneet näkyvästi omat kauramaitotuotteensa.Seitsemän hengen raati arvioi kauramaitojen makua Ilta-Sanomien kauramaitotestissä. Viralliselta nimitykseltään tuotteet ovat kaurajuomia, mutta niistä puhutaan usein kauramaitoina. Kaikki testin raatilaiset olivat vegaaniruokavaliota noudattavia henkilöitä, eikä tuotteita siis verrattu lehmänmaitoon.Testissä oli yhteensä 14 kauramaitotuotetta. Moni käyttää kauramaitoa kahvissa, ja raatilaiset arvioivat maun lisäksi tuotteiden soveltuvuutta kahviin. Tuotteista neljä oli suunniteltu nimenomaan kahvin kanssa nautittavaksi.IS:n testissä tuotteille annettiin pisteitä niiden mausta 1–10 väliltä. Sopivuus kahviin arvioitiin 1–5 pisteellä. Pisteistä laskettiin keskiarvo.Litrahinnoiltaan tuotteet maksoivat 1,39 euron ja 2,59 euron väliltä. Kaikkiin testin kauramaitoihin yhtä lukuun ottamatta oli lisätty muun muassa D-vitamiinia ja B-vitamiinia. Kalsiumin määrä oli lähes kaikissa testin kauramaitotuotteissa 120 mg/100 g, mikä on sama määrä kuin kevytmaidossa.Ainoastaan Lidlin Milbonan kauramaidon tuoteselosteessa kalsiumin tai D-vitamiinin määriä ei ole ilmoitettu, eli voidaan tulkita, ettei Milbonan kaurajuomassa näitä ravinteita ole. D-vitamiinien osalta kaikissa muissa tuotteissa D-vitamiinia oli 0,75-1,5 µg/100 ml.Kauramaitojen rasvamäärät vaihtelivat 100 grammaa kohden jopa 0,3–3 gramman väliltä. Reilun 2–3 g/100 g rasvaa sisältävät tuotteet olivat kaikki kahviin suunniteltuja kauramaitoja, ei sellaisenaan juotavia.Testin tuotteista huomattavasti eniten sokereita (tuoteselosteessa kohdassa hiilihydraattia, josta sokereita) oli Lidlin Milbona Bio Organic Oat Drink -juomassa (7,7 g/100 ml). Muut eniten sokereita sisältävät tuotteet olivat kahviin suunniteltu Plant kaurajuoma (5,3 g/100 ml) sekä Yosa Oat Drink rich -juoma (4,8 g/100 ml).Makutestin voittajaksi nousi Kaslink Aito Kaurajuoma gluteeniton. Se sai pisteistä keskiarvon 9.– Täyteläisen makuinen ja näköinen, sopisi muroihin. Hyvää myös kahvissa, yksi raatilaisista kommentoi.– Kahvissa kuin kermaa.– Todella hyvänmakuinen. Kaura ei puske läpi yhtään. Täydellinen kahviin.Toiseksi eniten makupisteitä sai Oatlyn ikaffe, joka on suunniteltu kahvia varten. Se jäi voittajasta yhdellä pisteellä, mutta sen soveltuvuus kahviin oli raatilaisten arvioiden mukaan hivenen parempi kuin makutestin voittajan.Kolmanneksi parhaat pisteet mausta sai kotimainen Plant-kaurajuoma. Pirkka kaurajuoma oli jaetulla neljännellä sijalla Valion Oddlygood-kaurajuoman kanssa.Kahviin kolmanneksi parhaiten soveltuvaksi tuotteeksi nousi Fazerin Yosa Oat Drink rich, joka pelkässä makutestissä jäi sijalle kuusi.Pisteiltään hännille jääneessä Juustoportin kahville suunnitellussa kaurajuomassa raatilaisia mietitytti sen suolaisuus. Suolaa ei kuitenkaan ollut paketin kyljessä olevien tietojen mukaan yhtään enempää kuin muissakaan tuotteissa.– Täyteläisen makuinen ja näköinen, tasapainoinen. Sopisi muroihin, hyvää myös kahvissa.– Pehmeä, hyvänmakuinen, myös kahvissa.– Ei liian makea.– Hyvää, kermaista. Oikein hyvää kahvissa ja sellaisenaan.– Neutraali, miellyttävä.– Tuo kahvin maun esiin.– Mieto maku, ei liian makea.– Miellyttävä, kevyen raikas. Kahvissa hieman laimeaa.– Ihanan neutraali maku. Toimisi hyvin murojen ja puuron kanssa sekä sellaisenaan. Toimii myös kahvissa.– Kermainen, mutta oudosti myös vetinen. Käyttäisin smoothiessa, puurossa ja murojen kanssa.– Ihana! Pehmeä, miellyttävä, täyteläinen.– Makea, minulle turhan makea.– Kermainen, tykkään. Ei kovin makeaa.– Melko kermainen, vilja maistuu. Jääkylmänä toimisi kelpo ruokajuomana.– Koostumus paksu, vetinen, ihanan raikas silti.– Sopivan makea. Raikas, mutta tuhti.– Melko voimakas kauran maku. Kahvissa hyvä.– ”Navettamainen” sivumaku.– Juoksettuu vähän kahvissa.– Kermainen, mutta hiukan liian makea.– Todella makea. En joisi sellaisenaan.– Mainio kahvissa. Paksu, mutta sekoittuu.– Hyvällä tavalla makeaa ja kauraista, herkkumaitoa.– Ihan ok, aavistuksen vetistä.– Täyteläinen, ihan hyvä maku, mutta jää hieman puuromainen jälkimaku.– Jauhomainen, ei niin hirveän makea.– Vetinen kahvissa.– Aika makea. Ei sellaisenaan juotavaksi, mutta kahvissa ihan hyvä.– Vahvempi kauran maku.– Vetinen maku, vaikka koostumus paksu. Ei kitkerä!– Hailakka.– Ei yhtään makea. Voisi juoda myös yksinään.– Pehmeän täyteläinen maku.– Hieman kitkerä. Ei toimi kahvissa.– Makea, miellyttävä, herkkumaito. Ei sakkaudu kahviin, maku kitkeröityy kahvissa.– Tosi makea, mutta herkullinen kauran maku. En tykkää sokerisesta kahvista, ei toimi minulle kahvissa.– Maku miellyttävä, mutta en joisi yksinään ruoan kanssa.– Tosi makea, sokerinen. Vetinen kahvissa.– Aika makea, viljainen maku.– Aavistuksen vetinen. Ihan ok.– Kahvissa toimii mukavasti.– Laiha, vetinen.– Omituinen sivumaku.– Ei hyvää sellaisenaan, kahvissa toimii huomattavasti paremmin.– Liian makea.– Kitkerä, mutta kahvin kanssa toimii.– Erikoinen, reippaasti suolaa?– Kahvin kanssa suolaisuus hälvenee, mutta kielelle jää suolainen jälkimaku.– Suolainen maku, paksu. Toimisi ruoanlaitossa.