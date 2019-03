Ajankohtaista

Yksinkertaisin tapa, jolla jauheliha ruskistuu oikeasti paremmin – ja kolme tavallista virhettä

Kyllä se kylmänäkin toki paistuu, mutta se ruskistuu paremmin, jos jauhelihan antaa olla huoneenlämmössä 15 minuuttia tai jopa puoli tuntia.

Lämmin pannu, eikä liian täyteen

Jatkuva sörkkiminen ei nopeuta

Suolaa oman maun mukaan