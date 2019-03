Ajankohtaista

Luonnonvarakeskus: Suomalainen humala on ainutlaatuinen

21.3. 11:12

Suomalaiset humalat ovat Luken mukaan sopeutuneet täkäläisiin ilmasto-oloihin hyvin.

Suomalaiset humalakannat ovat kansainvälisesti ainutlaatuisia, ilmeni Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksissa. Osa kotimaisista humalista on mielenkiintoisia myös oluen panon kannalta.



Luke kertoo, että pitkän aikavälin tavoitteena on valikoida humalista viljelyominaisuuksiltaan ja oluen teon kannalta parhaat kasvikannat viljelyyn.



Humalat ovat löytyneet kasvikuulutuksella, jolla kerättiin tietoa Suomessa pitkään kasvaneista humalista. Vuosien 2014–2018 aikana saatiin yli 1 300 ilmoitusta. Niiden perusteella kansalaisilta on pyydetty lehti- ja käpynäytteitä analysoitavaksi.



Suomalaiset humalat ovat Luken mukaan sopeutuneet täkäläisiin ilmasto-oloihin hyvin. Ne kukkivat ajoissa tuottaakseen satoa.