Ajankohtaista

Kaikkiruokainen makuraati testasi korvikkeet lihalle – voittaja oli ylivoimainen: ”Ei huomaa makueroa lihaan”





1. Vöner-viipale original

2. Vegyü, eggie-nakki, chili-juusto

3. Nyhtökaura, gold and green nude

4. Vegetarian Spicy Bean Burger, My Best Veggie

5. Mifu meat-free jauhis, original

6. Wheaty, Seitan veganwurst, seitan-makkara,

7. Bio Tofu, smoked, luomu

Tarkista näistäkin suolan ja rasvan määrä

”Aina hyvä, kun punaista lihaa korvataan”