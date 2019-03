Ajankohtaista

Akseli Herlevin burgeriohjeessa on ananasta: ”Haluan tarjota epäilijöille mahdollisuuden”

Punajuurta burgeriin?

Akseli Herlevin ”Melbourger” (neljälle)

Valmistusohje

Paista pekoniviipaleet rapeiksi. Siirrä syrjään ja sivele BBQ-kastikkeella. Paista ananasviipaleet kuumalla pannulla ja lusikoi habanerokastike niiden päälle imeytymään. Siirrä syrjään. Paista kananmunat pannulla toiselta puoleltaan kypsiksi. Ajoita kananmunan paistaminen pihvien valmistamisen kanssa. Lämmitä sämpylät uunissa 180 asteessa 3 minuuttia tai paahda niiden sisäpinnat pannulla. Muotoile pihvit ja mausta ne kauttaaltaan suolalla. Muista painaa keskelle monttu, ettei pihvi pullistu palloksi. Grillaa kuumassa grillissä tai pannulla 3 minuuttia per puoli. Lisää cheddarviipale pihvin päälle sulamaan ensimmäisen kääntämisen jälkeen. Levitä tällä välin majoneesi sämpylän leikkauspinnoille ja kokoa burgeri reseptin aineksista.

Keittiömestari ja Naughty BRGR -hampurilaisketjun omistaja Akseli Herlevi tunnetaan myös Burgerimies-ohjelmasta. Häntä tituulerataankin usein burgerimestariksi hampurilaismaailman laajan asiantuntemuksensa ansiosta.Nyt Herlevi on reissannut Australiassa, missä hän toimii C Moren F1-tiimisssä. Herlevi on ehtinyt varikolla työskentelyn jälkeen tutustua myös Melbournen ravintolatarjontaan.– Kasvis- ja vegaaniruokakulttuuri on erittäin vahva ja vireä. Siellä on myös ok sekoittaa ruokia, eli ei tarvitse noudattaa tiukasti mitään ruokavaliota vaan syödä sitä, mikä parhaalta tuntuu ja maistuu. Vegeannoksen lisukkeeksi voi tilata vaikka pekonia, eikä kukaan anna pitkää silmää, niin kuin Suomessa tuppaa käymään. Katuruokaelämä on vilkasta, hän kertoo.Hodareissa ja burgereissa on Melbournessa paikallisia mieltymyksiä. Jotkut täytteistä voivat kuulostaa erikoiselta. Kuten esimerkiksi punajuuri.– Hodareissa korostuu makkaran merkitys. Ne ovat lihaisampia ja maustetumpia kuin Suomessa. Burgerin väliin kuuluu punajuuri, joka on omasta mielestäni hieman haastava raaka-aine, Herlevi kertoo.– Itse en laittaisi punajuurta, sillä se on aika luikasta tavaraa ja tulee helposti rinnuksille, hän toteaa.Herlevi jakaa Ilta-Sanomien lukijoille maukkaan burgeriohjeen, jossa on myös muun muassa pizzoihin liittyen hieman kiistelty raaka-aines, ananas.– Ananas on siinä ihan sen takia, että se paitsi kasvaa myös Australiassa, on ananas varmasti someraivoalttein aines, mitä tulee sen käyttöön burgerissa tai pizzassa, Herlevi kertoo.Akseli Herlevi kannustaa kokeilemaan.– Haluan tarjota epäilijöille mahdollisuuden, sillä itse olen sitä mieltä, että tässä burgerissa ananaksella on paikkansa. Erityisesti, kun sen valelee paistamisen jälkeen habanerotabascolla ja jättää imeytymään. Tässä ananaksessa piileekin tulisenmakea pikku yllätys eli terveiseni Melbournesta. Hanaa Kimi ja Valtteri, Herlevi viestittää perjantaina.4 kpl hyvälaatuisia hampurilaissämpylöitä560 grammaa rasvapitoista naudanjauhelihaa, joista pyörittelet ja taputtelet 4 pihviä4 viipaletta cheddar-juustoa8 viipaletta pekonia2 dl majoneesia1 dl BBQ-kastiketta4 viipaletta ananasta4 rkl tabasco habanero -kastiketta4 kananmunaa2 dl jäävuorisalaattia suikaloituna1 tomaatti4 tl burgerisuolaa