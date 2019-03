Ajankohtaista

Laittaisitko perunaa pastaan? Kokeilimme ja siitä tuli hyvä

Pasta genevose al pesto

Valmista pesto huhmareessa. Lisää vähitellen basilikanlehtiä. Sitten pinjansiemenet. Sen jälkeen juusto ja vähitellen oliiviöljy. Suolaa auttaa hiertämään lehtiä. Jatka kunnes seos on paksua. Keitä suolalla maustettua vettä. Leikkaa pavuista päät ja pilko kolmeen osaan. Kuori perunat ja pilko ne 1½ cm:n kuutioiksi. Lisää pasta, pavut ja perunat veteen. Keitä pastapakkauksen ohjeen mukaisesti eli noin 10 minuuttia. Siivilöi vesi ja sekoita pesto pastan joukkoon. Tarjoile parmesaanin kanssa.





Ei tarvitse edes muistella perunaruton aiheuttamaa nälänhätää Irlannissa 1800-luvun puolivälissä tajutakseen perunan merkityksen ihmisravinnolle.Kirjoittaja huomauttaa kuitenkin, että perunan suosio on laskussa, ja siksi hän haluaa nostaa koisokasvien heimoon kuuluvan potun roolia suomalaisessa ruokapöydässä.Jos joku luuli perunan taipuvan vain ranskalaisiksi ja keitetyiksi, kirja todistaa vankkumattomasti raaka-aineen monipuolisuuden.Se käy ilmi faktojen kautta, mutta varsinkin silmäilemällä reseptien kirjoa, josta luulisi löytyvän jokaiselle jotakin.Kuvituksessa on pysytty cucina poveran hengessä, mikä on ylistyksen kohteen kannalta ihan fiksua.Onko kirjankustannuksen tila nykyään se, että näinkin populaarin (ja samanaikaisesti arkisen) aiheen ylistykseen tarvitaan joukko sponsoreita? Itse asian uskottavuutta sponssilogojen rykelmä ei tällä kertaa vähennä.Genovalainen pestopasta vaikutti tarpeeksi innostavalta ja erilaiselta versiolta tutusta italialaisherkusta.Kun kerran perunakirjasta on kyse, niin trofiepasta saa seurakseen kiinteitä perunoita. Trofiepastan voi hakea kaupasta, mutta mikään ei tietenkään estä valmistamasta sitä itse.Tuliko hyvää? Tuli erinomaista!50 g basilikanlehtiä2 valkosipulinkynttä1–1½ valkosipulinkynttä2 rkl pinjansiemeniä30 g jauhettua parmesaania1½ dl oliiviöljyä600 g trofiepastaa150 g taitepapuja300 g kiinteitä perunoitaResepti: Sanna Mansikkamäki ja Pia Ingberg: Peruna – parhaat reseptit (Readme.fi)