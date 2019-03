Ajankohtaista

4 pizzaa, joita kannattaa kokeilla – täydellisiä makuja!

Pizza on parasta viikonloppuruokaa.

Paras pohja lepää yön yli

Kippari Kallen pizza





Kippari Kallen pizza

Valmistusohjeet

Sekoita kulhossa lämmin vesi, suola, sokeri ja murustettu hiiva. Lisäile jauhoja pikku hiljaa koko ajan alustaen. Lisää öljy ja vaivaa kimmoisaksi taikinaksi. Anna kohota lämpimässä noin tunti. Kauli taikina pellin kokoiseksi tai kahdeksi pyöreäksi pizzaksi. Hienonna valkosipulinkynnet ja sekoita ne öljyn joukkoon. Valele pohjat valkosipuliöljyllä. Lisää päälle pinaatinlehdet, puolitetut kirsikkatomaatit, salami, suolaa ja pinjansiemenet. Revi päälle mozzarellaa. Paista 250–300-asteisessa uunissa noin 10 minuuttia tai kunnes pizza on paistunut.





Savulohi-mascarponepizza

Valmistusohjeet

Aloita valmistamalla pizzapohja. Sekoita hiiva kädenlämpöiseen veteen. Lisää suola ja öljy. Lisää jauhot ja vaivaa taikina hyvin. Kohota liinan alla noin puoli tuntia. Muotoile pizza haluamaasi muotoon ja kauli ohueksi. Levitä pohjalle tomaattikastiketta, kylmäsavulohta, lämminsavulohta ja mozzarellaraastetta. Paista pizzaa 200-asteisessa uunissa noin 10–15 minuuttia, kunnes reunat saavat vähän väriä. Viimeistele jäähtynyt pizza mascarponella.





Kaura-lohipizza

Valmistusohjeet

Sekoita hiiva lämpimään veteen, lisää siirappi, suola ja öljy. Lisää vehnäjauhoja ja kaurahiutaleita niin, että taikina jää löysäksi. Anna taikinan kohota ja vaivaa loput jauhot ja kaurahiutaleet taikinaan. Kauli pizzapohja tai painele se pyöreäksi ohueksi pohjaksi. Lisää täytteet ja paista 200 asteessa n. 15 minuuttia. Valmista pizza. Leikkaa punasipuli ohuiksi viipaleiksi. Levitä hollandaisekastike pohjien päälle, ripottele kaprikset ja sipuliviipaleet tasaisesti pohjiin. Asettele kirjolohisuikaleet ja revi hienonnettu tilli pinnalle. Riko lopuksi kananmuna keskelle pitsaa ja paista n. 15 minuuttia 200 asteessa.





Täydellinen Margherita

Valmistusohjeet

Jos käytät pizzakiveä, laita se kylmään uuniin ja kuumenna uuni niin kuumaksi kuin saat sen. Painele tai kauli pizzataikina haluamaasi muotoon. Käytä työlaudalla durumvehnäjauhoja, niin pizza liukuu paremmin pois tasolta. Levitä päälle tomaattikastiketta ja revi mozzarella paloiksi kastikkeen päälle. Liu’uta pizza lapion päälle ja siirrä pizzakivelle uuniin. Paista muutaman minuutin ajan, kunnes reunat ovat saaneet väriä ja juusto sulanut. Heittele päälle tuoretta basilikaa ja pirskottele oliiviöljyä. Leikkaa paloiksi ja tarjoile heti.