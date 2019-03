Karun näköinen, mutta raumalaisille rakas herkku, jolla Teemu Laurell hurmasi kaikki tv-ohjelmassa: ”Killerikamaa”

Ajankohtaista

Karun näköinen, mutta raumalaisille rakas herkku, jolla Teemu Laurell hurmasi kaikki tv-ohjelmassa: ”Killerika





Kouluruokalistoilla Raumalla





Helppo valmistaa ja säilyy hyvin

Lapskoussi

Valmistusohjeet:

Leikkaa naudanpaistista reilua peukalonpään kokoista palaa, leikkaa myös porsaan siivutettu kylki tulitikkuaskin kokoiseksi palaksi. Kuumenna pannu, lisää hieman öljyä ja ruskista hyvin lihat kauttaaltaan. Laita tämän jälkeen kattilaan vettä, kunnes lihat peittyvät. Lisää suola, maustepippuri ja laakerinlehti joukkoon. Keitä hymyillen, kunnes lihat alkavat kypsentyä ja murentua, noin 45–60 minuuttia. Lisää hieman vettä, sekä leikatut juurekset ja keitä hiljalleen vielä noin 20–30 minuuttia, kunnes kaikki on kypsää. Soseuta tämän jälkeen voimakkaasti, kunnes syntyy sosetta. Tarkista maku ja tarjoile hienonnetun persiljan, voisulan, maustekurkkujen ja etikkapunajuurten kera.