Kuluttaja: Ruuat ovat vaarassa jääkaappi-pakastimissa

Monen jääkaappi-pakastimen jääkaappi on niin tehoton, että ruoka on vaarassa pilaantua, Kuluttaja-lehti kertoo.

Nopein ja hitain jäähdyttäjä

Näin mittaat jääkaappisi lämpötilan

Vesilasi laitetaan jääkaappiin yön yli. Yön aikana vesi on jäähtynyt samanasteiseksi kuin jääkaapin sisälämpötila. Aamulla lämpö mitataan vedestä. Halutessaan veteen voidaan laitta lämpömittari yön ajaksi tai sitten veden lämpö mitataan vasta aamulla. Kun lasin antaa olla jääkaapissa yön yli, jolloin ovea ei availla, niin veden lämpötila jäähtyy jääkaapissa vallitsevaan lämpötilaan, Motivan asiantuntijan ja kotitalousopettajan Elina Ovaskainen https://www.is.fi/haku/?query=elina+ovaskainen vinkkasi Ilta-Sanomille aiemmin.