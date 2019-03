Ajankohtaista

Somessa leviää video uskomattoman helposta tavasta syödä tuore ananas – testasimme, toimiiko se





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samaan tulokseen tulimme myös testissämme, jonka löydät artikkelin oheiselta videolta. Videolla esittelemme myös parhaan keinon kuoria kokonainen ananas – ja tämä vinkki jopa toimii!