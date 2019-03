Ajankohtaista

Tiedätkö mitä on bibimbap? Korealainen ruoka, jossa on aivan kaikki kohdallaan

Korealainen ruoka on paitsi trendikäs, myös terveellinen. Bibimbapissa on lihaa ja kasviksia täydellisessä suhteessa.

