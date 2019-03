Sadun uunilohesta tuli niin hyvää, että mies ja poika kehuivat sen ”parhaaksi ruoaksi mitä ovat maistaneet” – ohje on helppo

Ajankohtaista

Sadun uunilohesta tuli niin hyvää, että mies ja poika kehuivat sen ”parhaaksi ruoaksi mitä ovat maistaneet” –

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Täydelliset elementit

Lapsikin onnistuu

Uunilohi

Valmistusohjeet

Laita lohifilee voideltuun tai leivinpaperilla vuorattuun uunivuokaan nahkapuoli alaspäin. Ripottele hieman suolaa fileen päälle, ellei lohta ole suolattu kaupassa valmiiksi. Pilko suolakurkut ja sipuli pieniksi paloiksi. Silppua tilli. Sekoita kulhossa smetana, katkaravut, suolakurkku, sipuli, suola, tilli ja sitruunanmehu ja sekoita hyvin. Kaada seos lohen päälle, ripottele mantelirouhetta seoksen päälle ja paista 200 asteessa noin puoli tuntia. Lisää vielä tilliä ja sitruunaa tarvittaessa. Nauti riisin, perunamuusin tai uunijuuresten sekä salaatin kera.