Ajankohtaista

Suomalainen Minna hämmästyi tanskalaisen päiväkodin ruokailukäytännöstä, jota Suomessa harvoin näkee

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Jo 1-vuotiaat kaatavat juomansa pienistä lasikannuista”

Uusi käytäntö hämmensi





Sotkusta viis









Esivalmistele ja suunnittele

Yhden vuoan kanaa ja kasviksia





Valmistusohjeet

Valmista marinadi sekoittamalla sulatetun voin sekaan muut marinadin ainekset. Sivele marinadi broilerin koipireisien päälle ja nosta ne odottamaan jääkaappiin. Laita uuni lämpiämään 180 asteeseen. Valmista kasvisliemi. Keitä 5 dl kasvislientä kasvisliemikuutiosta. Hienonna sipulit ja pilko tomaatit, paprika ja parsakaali. Voitele uunivuoka öljyllä ja kaada vuokaan riisi, sipulit, kasvikset, kasvisliemi, paseerattu tomaatti ja mausteet. Sekoita. Nostele päällimmäiseksi broilerit limittäin. Paista uunissa 1 tunti.