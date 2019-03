Ajankohtaista

Vantaalainen kauppias paljastaa yllättävät tuotteet: Näitä suomalaiset varastavat marketeista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sisäfileiden myynti oli pakko lopettaa

Rehelliset asiakkaat joutuvat maksumiehiksi